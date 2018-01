No hotel de Christina Kirchner, luxo e suspeitas

EL CALAFATE - Um dos hotéis mais luxuosos da cidade, o Alto Calafate pertence à presidente argentina, Cristina Kirchner. A instalação conta com mais de 100 quartos, sauna, duas piscinas aquecidas e restaurante internacional, além de spa com massagens cobradas à parte. Os quartos são amplos e confortáveis e o café da manhã é farto. Localizado na entrada da cidade, a vista que se tem do hotel é para o Lago Argentino.

As diárias saem a partir de 2,8 mil pesos argentinos (R$ 1.140) por dia para casal na alta temporada. O ponto fraco do hotel é o Wi-Fi, que nem sempre funciona.

No ano passado, o Alto Calafate Hotel foi alvo de uma operação da polícia, que apreendeu documentos. Dos mais de 100 quartos, apenas 7 estavam ocupados por funcionários das Aerolíneas Argentinas, que foi estatizada em 2008. A justiça argentina suspeita que diárias fantasmas dos hotéis de Cristina sejam usadas para lavar dinheiro de corrupção.