No Iêmen, 7 turistas sequestrados são achados mortos Sete de nove turistas estrangeiros sequestrados na semana passada no norte do Iêmen foram encontrados mortos hoje, informaram autoridades locais. "Encontramos os corpos de sete pessoas sequestradas", disse uma fonte nos serviços locais de segurança. Duas crianças que faziam parte do grupo foram achadas vivas, afirmou.