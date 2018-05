No Iêmen, oposição critica mediação de países do Golfo

O Conselho de Cooperação do Golfo, que reúne seis nações, pediu no domingo a renúncia do presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, como parte de um acordo com opositores que exigem sua saída, após 32 anos no poder. O acordo, porém, não prevê um cronograma para a transferência de poder para o vice e ainda inclui imunidade judicial para Saleh e sua família.

Manifestantes levavam cartazes com inscrições como "após o massacre, Saleh deve ser julgado". Centenas de membros das forças de segurança do Iêmen que apoiam os manifestantes também participaram do protesto hoje. O Conselho de Cooperação do Golfo é formado por Omã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Kuwait. As informações são da Associated Press.