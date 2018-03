No Irã, Ban ataca negação do Holocausto

O sul-coreano prosseguiu condenando veementemente a negação do Holocausto e do direito de existência de Israel, em clara alusão ao Irã. E, falando aos dirigentes de "todo o mundo", pediu o fim das "ameaças provocadoras", que rapidamente se "degeneram numa espiral de violência", em referência às ameaças de bombardeio às instalações nucleares iranianas feitas por Israel.

Ban, que causou polêmica entre as potências ocidentais ao confirmar sua presença na reunião promovida pelo Irã, aproveitou a visita para se reunir com Ali Khamenei, líder supremo do Irã, e com o presidente Mahmoud Ahmadinejad.

Logo após chegar ao país, na quarta-feira, o secretário-geral declarou-se preocupado com o programa nuclear e com a violação dos direitos humanos no Irã. Em seu discurso, na abertura da cúpula, pediu ao governo do Irã que, em nome da "paz e da segurança da região e do mundo", tome "medidas para restabelecer a confiança internacional no caráter exclusivamente pacífico do seu programa nuclear".

As declarações do secretário-geral da ONU desagradaram aos iranianos, que buscam com o evento melhorar a imagem diante da comunidade internacional, desconfiada de seu programa nuclear. / REUTERS, AP e AFP