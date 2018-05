No Japão, funcionária recebeu radiação acima do limite A companhia Tokyo Electric Power (Tepco), proprietária da usina Daiichi, em Fukushima, no Japão, disse hoje que uma das funcionárias da usina foi exposta à radiação mais de três vezes acima do limite legal de cinco millisieverts em um período de três meses, informou a agência de notícias Kyodo.