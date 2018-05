No japão, homem ataca com uma faca e fere 13 Um homem desempregado, Yuta Saito, de 27 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, no horário local, depois de atacar com uma faca pelo menos 13 pessoas ao abordar um ônibus próximo a uma estação de trem a nordeste de Tóquio. Quatro das vítimas foram apunhaladas e outras se feriram quando tentavam escapar do agressor, informou a agência de notícias Kyodo, citando como fonte a polícia japonesa. Dentre as vítimas estão sete estudantes do ensino fundamental e quatro do ensino médio.