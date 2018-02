No Líbano, caixa-preta de avião acidentado é encontrada Equipes de busca localizaram a caixa-preta de um avião da Ethiopian Airlines, que caiu no Mediterrâneo em janeiro, pouco depois de encontrarem a cauda da aeronave, informou o ministro de Transportes do Líbano, Ghazi Aridi. No dia 25 de janeiro, o Boeing 737 caiu 25 minutos depois de partir da cidade de Beirute, durante uma tempestade. Todas as 90 pessoas a bordo morreram e 15 corpos já foram encontrados.