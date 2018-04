No Líbano, diálogo por novo premiê é adiado As conversas marcadas para hoje a fim de se nomear um novo primeiro-ministro do Líbano foram adiadas até a semana que vem, informou o escritório da presidência. Dias antes, o grupo xiita Hezbollah se retirou do governo de Saad Hariri, provocando a queda da administração. "Após avaliar as posições de várias partes no Líbano, o presidente Michel Suleiman decidiu adiar as consultas parlamentares até segunda-feira, 24 de janeiro, e terça-feira, 25 de janeiro de 2011", afirmou um comunicado divulgado pelo escritório de Suleiman.