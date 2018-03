No México, McCain critica Obama a respeito do livre-comércio O candidato do Partido Republicano à Presidência dos EUA, John McCain, fez uma crítica velada a seu adversário democrata, Barack Obama, na quinta-feira, última parada de uma viagem realizada pela América Latina com o intuito de dar destaque às propostas dele para a área de política externa. Nesta semana, McCain usou sua visita à Colômbia e ao México para frisar seu apoio veemente ao livre-comércio e contrastar essa postura com a de Obama. O democrata opõe-se a um acordo de livre-comércio com a Colômbia e ameaçou retirar os EUA do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), do qual participam também o Canadá e o México. A retirada ocorreria se o tratado não tornasse mais rígidos seus padrões ambientais e trabalhistas. Depois de reunir-se com o presidente mexicano, Felipe Calderón, em um encontro no qual discutiu a imigração e o tráfico de drogas, McCain criticou a postura de Obama, sem mencionar o nome dele, a respeito do Nafta. "Eu fico desapontado com a sugestão de que os EUA deveriam reabrir unilateralmente as discussões sobre o Nafta", afirmou o candidato. "Se há questões pendentes entre os nossos países, sejam os EUA, o Canadá e o México, ou com outras nações com as quais selamos tratados solenes, a melhor forma de agir é não recorrer a uma postura unilateral." Durante as prévias democratas, na qual enfrentou a então pré-candidata Hillary Clinton, Obama disse que reabriria as negociações sobre o Nafta. No entanto, desde que conquistou a vaga do partido nas eleições presidenciais, Obama retrocedeu. IMIGRAÇÃO, DROGAS Na quinta-feira de manhã, McCain visitou uma igreja e almoçou com líderes empresariais do México e dos EUA, falando principalmente das questões envolvendo o livre-comércio. Em uma entrevista coletiva concedida no hangar de um aeroporto, o republicano abordou suas propostas para a imigração e elogiou uma iniciativa criada para brecar o ingresso de drogas nos EUA. "Os Estados Unidos da América e o México precisam proteger as nossas fronteiras. Isso exigirá alguns muros, algumas cercas", disse, em resposta a uma pergunta sobre se era necessário construir muros na fronteira americano-mexicana. Segundo McCain, os EUA deveriam criar um programa de trabalhadores temporários, algo que, na opinião dele, poderia desencorajar as pessoas a atravessarem a fronteira. "Quando ficar claro que as pessoas presentes ilegalmente em nosso país não conseguirão trabalho, isso desativará o ímã que atrai essas pessoas." No mês passado, o Congresso norte-americano aprovou um pacote de ajuda de 400 milhões de dólares para montar equipamentos de vigilância capazes de coibir o tráfico de drogas. Esses equipamentos representam a primeira parte da Iniciativa Merida, de 1,4 bilhão de dólares, prometida pelo presidente dos EUA, George W. Bush, quando se encontrou com Calderón no ano passado. O México recebeu com satisfação a ajuda, que pagará por helicópteros novos e equipamentos de vigilância. E disse que isso mostrava o fato de o governo norte-americano reconhecer no narcotráfico um problema comum aos dois países. "Eu acredito que a Iniciativa Merida pode ser mais importante do que qualquer acordo que já fizemos", afirmou McCain. (Reportagem adicional de Catherine Bremer)