No México, Obama critica governo da Venezuela

TOLUCA - O presidente dos EUA, Barack Obama, fez criticas contundentes na quarta-feira, 19, à Venezuela por prender manifestantes e pediu ao governo que se concentre nas "reivindicações legítimas" do seu povo.

Obama não mediu as palavras ao reagir, durante uma entrevista à imprensa no encerramento de um fórum sobre a América do Norte, à expulsão nesta semana de três diplomatas norte-americanos acusados de recrutarem estudantes para liderar protestos em Caracas.

Em vez de fazer "falsas acusações" contra os diplomatas dos Estados Unidos, o governo da Venezuela deveria se focar nas "reivindicações legítimas", disse Obama.

Ele pediu ao governo venezuelano que liberte os manifestantes detidos e que propicie um diálogo real.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Todas as partes têm a obrigação de trabalhar juntas", disse.