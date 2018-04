No México, PAN define candidata O Partido Ação Nacional (PAN) do México escolheu ontem a ex-ministra da Educação Josefina Vázquez Mota, de 51 anos, como sua candidata para as eleições presidenciais em 1º de julho. Ela venceu o ex-secretário da Fazenda Ernesto Cordero, visto por analistas como o preferido do presidente Felipe Calderón. A economista conseguiu margem suficiente para evitar o 2º turno na primária. "Serei a primeira mulher presidente do país", disse ontem a pré-candidata. O presidente Felipe Calderón, que pertence ao mesmo partido de Josefina, não pode disputar a reeleição. O favorito nas pesquisas é Enrique Peña Nieto, candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI).