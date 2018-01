No norte, bombardeio pesado. E flores para os curdos Aviões americanos bombardearam posições iraquianas no Norte do país, perto de Kirkuk, nesta terça-feira. Foi um dos mais pesados ataques aéreos nessa região do país desde que a guerra começou, 20 dias atrás. Apesar da força do bombardeio, no entanto, o progresso das forças americanas por terra, desde a região do Norte dominada pelos curdos, em direção ao Iraque central, tem sido lento. Mam Rostam, que comanda posições dos curdos a leste de Kirkuk, disse que ouviu ataques aéreos desde desde a noite de segunda-feira até as 10h30 da manhã (4h30 da madrugada em Brasília). Kirkuk continua sob o domínio das forças leais a Saddam Hussein. A 70 km de Kirkuk, perto da cidade de Dibagan, onde estão entricheirados soldados curdos juntamente com soldados das forças especiais americanas, houve nesta terça uma visita de representantes da União dos Estudantes Curdos. Os soldados curdos receberam flores dos estudantes e posaram para fotos diante de dezenas de jornalistas. Veja o especial :