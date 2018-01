No norte, coalizão se aproxima de Mosul e Kirkuk As forças de coalizão moviam-se hoje 15 quilômetros ao norte da cidade de Mosul em meio a sinais de que a frente norte do Exército iraquiano começava a desmoronar, e de que os EUA estavam se preparando para uma grande ofensiva. Centenas de combatentes curdos seguiam para a importante cidade petrolífera de Kirkuk durante a tarde, em meio à euforia sobre o colapso do regime de Saddam Hussein. Comandantes em Chamchamal, uma cidade controlada pelos curdos, 35 quilômetros a leste de Kirkuk, disseram que os combatentes "peshmerga" não tinham planos para lançar um ataque. "Estou certo de que o povo de Kirkuk dará boas-vindas, pois eles sofreram muito sob este regime", disse o comandante curdo Mam Rostam. Ele advertiu, no entanto, que não há sinais de que as forças iraquianas tenham saído de Kirkuk. As tropas peshmerga, que combatem ao lado das unidades especiais americanas, tomaram hoje o controle de uma colina estratégica nas montanhas de Maqloub. O assalto foi precedido por ataques aéreos americanos e não houve sinais de grande resistência. A montanha de Maqloud, 160 quilômetros a noroeste de Mosul, é a última barreira geográfica entre as forças curdas e americanas e a terceira maior cidade do país, disse Hoshyar Zebari, do Partido Democrático do Curdistão. "O caminho para Mosul está aberto agora, militarmente." Há especulações de que intensos combates poderão ocorrer contra os defensores iraquianos de Tikrit, cidade natal de Saddam, onde estariam seus mais fanáticos seguidores. Aviões americanos bombardearam Tikrit novamente hoje, concentrando-se nas instalações da Guarda Republicana. "Estamos nos concentrando em Tikrit para impedir que o regime utilize a cidade como um lugar de comando e controle, ou para fugir", disse o general Vincent Brooks, no Catar. Além dos cerca de 100 mil soldados iraquianos cercando Kirkuk e Mosul, as forças em volta de Tikrit incluem um número desconhecido de membros da Guarda Republicana, paramilitares fedayin e membros do Partido Baath, dispostos a combater até o fim. Veja o especial :