No Paquistão, pesquisa mostra que 75% apóiam saída de presidente Setenta e cinco por cento dos paquistaneses querem a saída do presidente Pervez Musharraf, mostrou uma pesquisa divulgada na segunda-feira pelo Instituto Internacional Republicano, com sede nos Estado Unidos. A pesquisa, divulgada uma semana antes de o país votar na eleição que pode antecipar a saída de Musharraf do poder, um aliado dos Estados Unidos, mostrou ainda que o índice de aprovação de Musharraf caiu novamente para 15 por cento. Segundo o IRI (na sigla em inglês), o assassinato da líder de oposição Benazir Bhutto, no dia 27 de dezembro, "teve grande impacto no cenário político do país", e o partido da ex-primeira-ministra foi beneficiado tanto por uma onda de simpatia como por um sentimento contrário ao governo. Realizada no fim de janeiro, a pesquisa mostrou que 50 por cento dos entrevistados disseram que votariam no Partido Popular do Paquistão (PPP), de Bhutto, enquanto 22 por cento se declararam favoráveis ao partido de Nawaz Sharif, primeiro-ministro deposto por Musharraf no golpe de 1999, e apenas 14 por cento apoiaram a Liga Muçulmana do Paquistão, que tem dado apoio a Musharraf desde que ele chegou ao poder.