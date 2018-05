No Peru, Humala e Keiko Fujimori devem ir ao 2º turno

Imprensa peruana já previa segundo turno entre Humala e Keiko.

LIMA - O candidato nacionalista de esquerda Ollanta Humala e a congressista Keiko Fujimori despontavam na tarde desta segunda-feira, 11, como prováveis protagonistas do segundo turno das eleições presidenciais no Peru, de acordo com a comissão eleitoral do país.

Apurados 85,4% dos votos depositados nas urnas no domingo, a coligação Gana Peru, de Humala, havia ultrapassado a marca de 4 milhões de sufrágios e liderava com 31,23%. Na segunda colocação aparecia a coligação Fuerza 2011, de Keiko, com pouco mais de 3 milhões de votos, ou 23,21%.

Restando pouco menos de 15% dos votos a serem apurados, Humala já está matematicamente garantido no segundo turno. Ao mesmo tempo, analistas acreditam serem diminutas as chances de Keiko - filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori - ser alcançada por seus adversários mais próximos.

O terceiro lugar na apuração é ocupado pelo ex-ministro Pedro Pablo Kuczynski, com 19,37% dos votos. O ex-presidente Alejandro Toledo aparece na quarta colocação, com 15,23%, segundo o mais recente boletim do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE, na sigla em espanhol). Dez candidatos concorreram à presidência na eleição. As pesquisas de boca-de-urna e projeções baseadas nas primeiras apurações projetavam um segundo turno entre Humala e Keiko.

Os dois candidatos mais votados até o momento no primeiro turno são, curiosamente, os que possuem a maior rejeição entre o eleitorado, segundo pesquisas de opinião conduzidas antes do pleito. Sondagens sobre o tema indicavam que metade do eleitorado peruano jamais votaria em Keiko; a rejeição a Humala era ainda maior: 60%.

Confira a lista da apuração com os 4 mais votados:

Total das urnas apuradas: 85,4%

CANDIDATO VOTOS VÁLIDOS

___________________________________________

Ollanta Humala 31,23%

Keiko Fujimori 23.21%

Pedro Pablo Kuczynski 19.37%

Alejandro Toledo 15.23%

___________________________________________

(Fonte: ONPE/PERU)