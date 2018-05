No primeiro dia da lei que proíbe véu muçulmano na França, três são presas PARIS - Entrou em vigor nesta segunda-feira, 11, na França, a lei que proíbe o uso de véus muçulmanos que cobrem todo o rosto em locais públicos. No primeiro dia em que a medida passou a valer, três mulheres foram presas por A punição para quem descumprir essa norma é multa de 150 euros (US$ 215), aulas especiais de cidadania e registro de antecedentes penais. Além disso, pessoas que obrigarem as mulheres a usarem o véu estão sujeitas a punições mais duras: multa de 30 mil euros (US$ 43 mil) e até a um ano de prisão.