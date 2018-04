No Quênia, parentes de Obama acompanham primárias de perto A eleição presidencial norte-americana de 2008 atrai a atenção de milhões de pessoas no mundo, mas em poucos lugares há tanta expectativa quanto em Kogelo, no Quênia, local de origem da família de Barack Obama. Parentes e amigos se aglomeraram na quarta-feira em torno de televisores para conhecer os resultados da chamada Superterça, quando mais de 20 Estados realizaram a indicação democrata para a eleição de 4 de novembro. "Ninguém pode se sentir mal quando algo de bom acontece", disse Sarah Anyango Obama, avó do candidato. "Obama é norte-americano, mas também queniano. Se ele ganhar, quero que ajude o Quênia também, não só a mim e não só a aldeia, mas todo o país e todo o mundo." Nascido no Havaí, filho de mãe branca norte-americana e de pai queniano, Obama é idolatrado por muitos quenianos com o mesmo fervor que os irlandeses dedicavam na década de 1960 ao presidente John F. Kennedy -- por ser um compatriota que foi além dos sonhos mais delirantes. Barack Obama, 46 anos, trabalhou como advogado de direitos individuais e professor de direito. Ele já se declarou "profundamente perturbado" pela atual crise política no Quênia, que provocou mais de mil mortes desde a eleição de 27 de dezembro no país. A família Obama é da etnia luo, à qual pertence o líder oposicionista Raila Odinga, que acusa o presidente Mwai Kibaki de fraude na votação que o reelegeu, o que desencadeou confrontos étnico-partidários envolvendo principalmente as tribos luo e kikuyu, de Kibaki. Obama ganhou em 13 dos 21 Estados na disputa de terça-feira, mas sua rival Hillary Clinton conquistou mais votos nos Estados mais importantes, Califórnia e Nova York. (Por Fred Nyamita)