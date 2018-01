No quinto dia de greve, Lufthansa cancela 931 voos e afeta 96 mil passageiros

A companhia aérea teve na terça-feira seu pedido parcialmente negado pela Justiça do Trabalho de Darmstadt e de Düsseldorf para interromper uma greve de uma semana solicitada pelo sindicato dos pilotos UFO que resultou em cerca de 2.800 cancelamentos de voos, afetando 330 mil passageiros.

A empresa ganhou uma liminar em Düsseldorf para interromper a greve no aeroporto da cidade. No entanto, a liminar foi válida somente para terça-feira. A Justiça do Trabalho em Darmstadt, perto da principal centro da Lufthansa em Frankfurt, também rejeitou o pedido liminar da companhia aérea.

A companhia aérea estava revendo se tomará quaisquer outras medidas legais, disse um porta-voz da Lufthansa. "Nós aderimos a nossa posição de que as exigências do sindicato não estão definidas de forma suficientemente clara", disse ele.

A companhia aérea também já está buscando um novo acordo para suspender as greves no aeroporto de Düsseldorf de quarta-feira a sexta-feira. Uma audiência estava marcada para esta manhã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pilotos protestam contra um grande programa de corte de custos, que a empresa diz ser necessário para competir com as companhias aéreas de baixo custo. Entre os cortes, está a pressão sobre as aposentadorias.

Na terça-feira, o sindicato convocou greves para continuar até sexta-feira desta semana em Frankfurt, Munique e Düsseldorf aeroportos, afetando voos de curto, médio e longo percurso. Fonte: Dow Jones Newswires.