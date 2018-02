No rádio, Obama relembra vítimas de tiroteio em cinema O presidente dos EUA, Barack Obama, pediu aos americanos, em seu programa semanal de rádio, neste sábado, para lembrarem das vítimas do ataque no cinema no Colorado. "Neste fim de semana, espero que cada um dedique um pouco de seu tempo para orar e refletir pelas vítimas desta terrível tragédia", afirmou.