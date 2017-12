No Reino Unido, 82% acham que religião causa tensão A maioria das pessoas na Inglaterra acreditam que a religião causa mais danos do que bem, de acordo com uma pesquisa feita pelo jornal Guardian, publicada neste sábado. Foram 82% dos questionados que disseram que a religião é a causa de tensão e divisão das pessoas. Apenas 16% acham o contrário. Além disso, apenas 33% das pessoas entrevistadas se descreveram como "pessoa religiosa", enquanto 63% disseram não ser religiosos. Segundo a pesquisa, idosos e mulheres são mais propensos a serem religiosos. Foram 37% das mulheres que se disseram religiosas, contra 29% dos homens. A pesquisa do Guardian foi feita ao final de um ano em que o Reino Unido assistiu ao multiculturalismo e as diferentes crenças da sociedade se tornarem o centro dos debates políticos - dividindo consideravelmente a sociedade. A pesquisa também apontou que apenas 13% dos entrevistados atendem a serviços religiosos semanalmente, enquanto 43% clama nunca ter ido a serviços deste tipo. Entre os não cristãos, 29% disse que freqüenta serviços religiosos de alguma natureza ao menos uma vez por semana. Porém, na véspera do Natal, 54% dos cristãos entrevistados disseram que pretendem atender a uma missa durante o feriado. Entre a elite econômica, 64% disse que irá a Igreja no Natal, contra 43% daqueles de pertencem à baixa classe social. Além disso, apenas 17% dos britânicos descreveram o Reino Unido como um país cristão. Já a grande maioria - 62% - concordou que o país é melhor descrito como um local de "diferentes crenças". A pesquisa entrevistou 1.006 adultos, maiores de 18 anos, por telefone, entre os dias 12 e 13 de dezembro.