NO RIO, YOANI VIRA TURISTA

Depois de enfrentar protestos em São Paulo, Pernambuco, Bahia e Brasília, a blogueira cubana Yoani Sánchez teve uma trégua no Rio de Janeiro, onde conseguiu aproveitar o domingo ensolarado para conhecer pontos turísticos da cidade. Acompanhada do deputado federal Otávio Leite (PSDB) e do deputado estadual Luiz Paulo Correa da Rocha (PSDB), ela foi assediada por turistas e curiosos.

Questionada sobre a reunião de ontem da Assembleia Nacional de Cuba, que reelegeu Raúl Castro para um novo mandato de cinco anos, Yoani disse não acreditar que haverá mudança significativa. "Num país onde não há organismos que possam contrapor ideias, é muito difícil."

Yoani disse ter planos de fundar um veículo de imprensa quando retornar a Cuba. "Será uma volta complicada, mas retornarei com mais energia. Às vezes, lá dentro, temos a impressão de que estamos sozinhos, de que o mundo não conhece o tema, mas vejo que não. Há muita consciência da ausência de direito", afirmou. "Levarei uma mensagem a meus amigos de luta. Não estamos sozinhos. Levo a pluralidade, a diversidade e a solidariedade do povo brasileiro."

No passeio pelo Rio, ela visitou o Forte de Copacabana, tomou água de coco em um quiosque na praia e conheceu o Pão de Açúcar. "A solidariedade nas ruas é a mais importante, porque é realmente espontânea. Estou de verdade muito impressionada com a receptividade no Rio, que me lembra Havana, só que livre", disse. Hoje, Yoani embarca para a República Checa.