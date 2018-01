Nobel da Paz compara Israel à Alemanha nazista A irlandesa Mairead Corrigan Maguire, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 1976, comparou o arsenal nuclear de Israel com as câmaras de gás de Adolf Hitler e exigiu que o Estado judeu levante as restrições impostas a Mordechai Vanunu, o homem que revelou ao mundo parte dos segredos atômicos israelenses. Maguire, premiada por sua campanha pela paz na Irlanda do Norte, estava no portão da penitenciária no dia da libertação de Vanunu, em abril último. Vanunu passou 18 anos na prisão por ter revelado os segredos nucleares de Israel. "Quando eu penso em armas nucleares, lembro-me do campo de concentração de Auschwitz", afirmou ela. "Armas nucleares não passam de câmaras de gás aperfeiçoadas. E será que um povo que sabe o que foram as câmaras de gás poderia pensar em aperfeiçoá-las?" Funcionários do Ministério das Relações Exteriores de Israel não foram encontrados para comentar o assunto. No passado, autoridades israelenses manifestaram profundo descontentamento quando foram feitas comparações entre o Estado judeu e a Alemanha nazista.