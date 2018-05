Nobel da Paz é expulsa de hotel em Cancún A ativista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1992 e candidata à presidência da Guatemala, foi expulsa de um hotel de Cancún, no México, na terça-feira. Rigoberta, que ocupa o quarto lugar na corrida presidencial, foi confundida com uma vendedora ambulante pelos funcionários do hotel por usar roupas indígenas.