Nobel da paz pede a expulsão do Irã da ONU O ganhador do Nobel da paz Elie Wiesel disse nesta quinta-feira que o Irã deve ser expulso da Organização das Nações Unidas (ONU). "Comecei uma campanha pela expulsão do Irã da ONU e a declaração de seu presidente como persona non grata em todo o mundo (...) porque ele ameaça destruir um Estado-membro", disse por telefone à Associated Press. O Irã anunciou em 11 de abril último que enriqueceu uma pequena quantidade de urânio, levantando a desconfiança da comunidade internacional de que o país está querendo desenvolver uma bomba atômica. Segundo o governo de Teerã, seu programa nuclear tem apenas propósitos pacíficos. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad afirmou que queria que Israel "sumisse do mapa" e chamou o Holocausto nazista de mito. Wiesel, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas de Auschwitz e Buchenwald durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou pelos direitos humanos em diversas partes do mundo e foi agraciado com o prêmio Nobel da paz em 1986.