Nobel da Paz vai para ONU e Annan O Prêmio Nobel da Paz de 2001 foi atribuído conjuntamente, nesta sexta-feira, ao secretário-geral da ONU, o ganense Kofi Annan, e à própria Organização das Nações Unidas por conta do trabalho desenvolvido em favor de um mundo mais organizado e mais pacífico. A porta-voz da ONU, Mari Heuzi, anunciou em Genebra que o Nobel é dedicado a todos aqueles de morreram trabalhando para as Nações Unidas. Mais de uma vez Prêmios Nobel da Paz foram entregues à agentes ou funcionários da ONU desde o estabelecimento da organização, em 1945. O prêmio é outorgado pelo Instituto Nobel da Noruega e leva o nome de Alfred Nobel, o sueco que inventou a dinamite. O valor total da premiação é de 10 milhões de coroas suecas, cerca de US$ 946.200 e será dividido igualmente entre Annan e a Secretaria da ONU. Este é o centésimo Nobel da Paz agraciado.