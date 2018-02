Nobel de Literatura será anunciado na quinta-feira

A Academia Sueca recebe todos os anos centenas de nomeações de professores de literatura e acadêmicos de todo o mundo, assim como indicações de ganhadores de anos anteriores e diretores de associações de escritores.

O Prêmio Nobel de Medicina foi anunciado hoje. O pesquisador alemão Thomas Sudhof e os norte-americanos James Rothman e Randy Schekman foram laureados pelas descobertas sobre como os hormônios, enzimas e outras substâncias importantes são transportadas para dentro das células.

Os premiados nas outras categorias serão premiados nos próximos dias. O Prêmio Nobel de Física de 2013 será divulgado amanhã e o de Química sairá na quarta-feira. Na sexta-feira será conhecido o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. A fase de anúncio dos vencedores termina na segunda-feira da próxima semana, dia 14, quando será divulgado o Prêmio Nobel de Economia. A cerimônia de premiação está marcada para 10 de dezembro. Este ano cada uma das categorias paga premiação equivalente a US$ 1,2 milhão. Fonte: Associated Press.