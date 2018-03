Nobel de literatura será anunciado na semana que vem O vencedor do Prêmio Nobel de literatura será apontado em 9 de outubro, informou a Academia Sueca hoje, completando a agenda dos anúncios do Nobel neste ano. Não houve nenhuma indicação sobre quem pode vencer o prêmio, considerado por muitos a maior distinção para um escritor. A Academia Sueca é sempre a última das instituições ligadas ao Prêmio Nobel a marcar a data do anúncio. O vencedor é sempre divulgado pelo secretário permanente Horace Engdahl, nos escritórios do século 18 da entidade, na parte histórica de Estocolmo. No ano passado, o prêmio ficou na Europa - com a britânica Doris Lessing. Os anúncios dos premiados com o Nobel começam na segunda-feira, com o premiado na medicina. Os vencedores na física, química e paz também serão anunciados na próxima semana. O Nobel de economia será apontado no dia 13. O Prêmio Nobel inclui 10 milhões de coroas (US$ 1,3 milhão, ou R$ 2,63 milhões), uma medalha de ouro e um diploma. Os prêmios são entregues em 10 de dezembro, data da morte do fundador do prêmio, Alfred Nobel, em 1896.