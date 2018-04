Nobel de Literatura será revelado na quinta-feira

Os anúncios dos vencedores começaram nesta segunda-feira com o prêmio de Medicina, que foi para os pesquisadores John Gurdon, britânico, e Shinya Yamanaka, japonês, por seu trabalho com células-tronco. O Nobel de Física será entregue na terça-feira e o de Química na quarta-feira. Na sexta-feira será revelado o vencedor do Nobel da Paz e na segunda-feira, dia 15, o de Economia. As informações são da Associated Press.