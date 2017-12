Nobel de Química fica com 2 norte-americanos Os norte-americanos Peter Agre e Roderick MacKinnon ganharam o Prêmio Nobel de Química por suas pesquisas sobre a forma como algumas substâncias entram e saem das células do organismo. A dupla foi homenageada com o prêmio por ter descoberto pequenos poros, chamados ?canais? na superfície das células, explicou a Real Academia Sueca. Agre, de 54 anos, trabalha na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland. MacKinnon, de 47, atua no Instituto Médico Howard Hughes da Universidade Rockfeller, em Nova York.