Noboa e Roldós se revezam na liderança dos votos no Equador As primeiras contagens oficiais das eleições presidenciais deste domingo no Equador mostraram uma estreita margem entre os principais candidatos. No primeiro lugar de início se alternaram o ex-presidente Rodrigo Borja e o magnata Alvaro Noboa. Carlos Aguinaga, presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, divulgou pela televisão os primeiros números sobre 22% dos votos contados. Nesse primeiro informe, Borja tinha 17,60%, León Roldós 16,5%, Lucio Gutiérrez 16,44%, Alvaro Noboa 16,29% e Xavier Neira, 15,57%. O funcionário exortou o país a manter "a calma e tranqüilidade" antes de proclamar os ganhadores e advertiu que uma grande porcentagem dos votos ainda teriam de ser escrutinados. Meia hora depois, no entanto, um novo informe oficial sobre a apuração de 26,7% do total dos votos mostrou que já havia uma mudança substancial nas posições dos primeiros colocados: Noboa passou à liderança com 17,47%, seguido de Roldós, com 16, 71%, Gutiérrez, com 16,41% e Borja, com 15,59%.