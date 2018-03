Noda reúne-se com líderes de protestos contra usinas

Dezenas de milhares de pessoas vêm se juntando no lado de fora do gabinete do primeiro-ministro toda sexta-feira para protestar. Noda inicialmente chamou as manifestações de "barulho alto", sendo criticado por isso. Ele prometeu aos 11 líderes com quem conversou nesta quarta-feira que o governo ouvirá a opinião das pessoas e irá refleti-las nas decisões.

Noda vêm dizendo que os reatores nucleares são necessários para evitar falta de energia no país. Ele recusou a sugestão de fechar as usinas reabertas e as outras 48 que existem no Japão. As informações são da Associated Press.