Noiva é presa após agredir convidada Kathy Naylor acabou passando as primeiras horas de sua lua-de-mel numa cadeia da Califórnia. Motivo: agrediu uma das convidadas depois da festa. O fato aconteceu domingo, depois da cerimônia de casamento de Kathy e Larry Naylor. Após a cerimônia religiosa, os noivos receberam os convidados para uma festa no quintal de sua futura casa, sem que nada de anormal acontecesse. A briga só ocorreu após a festa, quando Kathy foi à casa de Geraldine Edward - uma das convidadas. Segundo a polícia, que não revelou os motivos da briga, após arrombar a janela da casa de Geraldine, Kathy destruiu alguns de seus móveis e a agrediu. Larry teve de pagar US$ 500 - parte dos fundos de sua lua-de-mel para a libertar.