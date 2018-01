Noiva síria faz ensaio fotográfico de protesto contra o EI

A refugiada síria Ster Hakim encontrou uma maneira inusitada de protestar contra o Estado Islâmico. Ela e o noivo, Carsten Schorder, um cidadão alemão, fizeram na quarta-feira, 3, o álbum de casamento na Cidadela de Erbil, na capital do Curdistão iraquiano.

Cercada por um muro contínuo, a Cidadela de Erbil entrou na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade no ano passado. De acordo com a agência AFP, Ster tirou as fotos como uma forma de resistência contra atentados nos quais o Estado Islâmico bombardeia monumentos históricos sírios e iraquianos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sexta-feira, 4, um novo bombardeio explodiu três das famosas torres funerárias de Palmira, na Síria. Eram as tumbas de Elahbel, Jamblique e Khitot, "construídas por famílias ricas da antiga Palmira e simbolizavam o desenvolvimento econômico da cidade nos primeiros séculos da nossa era", afirma Mamun Abdelkarim, diretor do Departamento de Antiguidades da Síria.

Também em Palmira, o EI destruiu completamente o templo de Baal Shamin no dia 23. No domingo passado, reduziu a escombros o templo de Bel na mesma cidade, considerado um dos mais belos da região. A Associação para a Proteção da Arqueologia Síria estima que mais de 900 monumentos ou jazidas arqueológicas foram danificados ou destruídos em quatro anos e meio de guerra.