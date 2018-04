Nokia Siemens vendeu sistema de controle ao país A Nokia Siemens Network, parceria entre as empresas finlandesa e alemã, confirmou ontem à BBC ter fornecido ao governo iraniano equipamento de monitoramento, controle e interceptação de ligações telefônicas. O sistema foi vendido à Iran Telecom no primeiro semestre de 2008 e seria utilizado para ampliar o controle dos aiatolás sobre redes de telefone do país. O produto permite acesso a qualquer comunicação na rede, incluindo ligações, mensagens de texto e navegação na internet. Diferentemente da simples censura de informações, o sistema é capaz de analisar o conteúdo do que é transmitido. Segundo um porta-voz da empresa, o produto tem uma "arquitetura padrão que governos do mundo inteiro usam para interceptações legais de informação".