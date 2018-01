Nome de Vieira de Mello é favorito para o Prêmio Sakharov O nome de Sérgio Vieira de Mello surgiu como favorito ao Prêmio Sakharov para a Liberdade Expressão, outorgado por um grupo político europeu. Para a maior agremiação do Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu (PPE), Vieira de Mello e seu pessoal da ONU deveriam receber o prêmio. "Os funcionários das Nações Unidas trabalham com freqüência em áreas de crise de forma exemplar e, como no Iraque, arriscam suas vidas em defesa dos direitos humanos e da democracia", justificou o líder do PPE, Hans-Gert Poettering. Batizado em honra ao pai da bomba atômica soviética e dissidente Andrei Sakharov, o prêmio de ? 50.000 (US$ 54.471) é concedido anualmente pela assembléia legislativa da União Européia a figuras conhecidas por defender os direitos humanos e a democracia. O grupo Esquerda Unida do Parlamento Europeu, que agrupa, entre outros, os partidos comunistas e vários grupos de esquerda, também postulou a candidatura de Vieira de Mello ao prêmio por considerar que a "missão de paz" do enviado da ONU ao Iraque deveria ser reconhecida pela UE. Vieira de Mello e outros nove funcionários da ONU morreram em 19 de agosto em conseqüência de um atentado suicida contra a sede da ONU em Bagdá.