Nomeações de Bush dependem do novo Senado A nova formação do Senado será decisiva para completar as nomeações propostas pelo presidente George W. Bush, particularmente de dois hispânicos. O subsecretário de Estado para assuntos interamericanos, Otto Reich, e o jurista hondurenho Miguel Estrada, proposto para a Corte de Apelações de Washington, esperam suas confirmações desde o ano passado. Se o Senado for controlado pelos democratas, o processo de confirmação permanecerá em suspenso.