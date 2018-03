Nomeado novo embaixador da China no Brasil O presidente da China, Hu Jintao, nomeou Chen Duqing novo embaixador da República Popular da China no Brasil, informou uma nota publicada nesta terça-feira pelo governo chinês. Chen, diplomata de carreira, substituirá Jiang Yuande. Desde setembro de 2004, Chen era embaixador da China no Timor Leste, e antes tinha representado Pequim em Moçambique. Os contatos políticos e econômicos entre China e Brasil se intensificaram nos últimos anos, sobretudo após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China e à vinda do presidente da China, Hu Jintao, ao Brasil, em 2004. A China, a exemplo do Brasil, busca maior espaço na esfera internacional e defende o peso das nações emergentes nas negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). O Brasil é o maior parceiro comercial da China na América Latina, com um volume total de intercâmbios avaliado em US$ 14,817 bilhões em 2004, segundo números oficiais do Governo chinês.