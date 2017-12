Nomeado primeiro chefe de segurança civil em Taiwan Shi Hwei-yow, que era subdiretor do Escritório de Segurança Nacional de Taiwan, se tornou nesta quarta-feira o primeiro civil a chefiar o órgão. Doutor em Direito pela Universidade Chengchi, de Taiwan, ele foi juiz e vice-presidente do Conselho de Assuntos Chineses (CAC) e substitui Hsueh Shih-min, que passa a ser conselheiro militar do presidente. O novo diretor do Escritório de Segurança Nacional participou de importantes negociações com a China, durante seu trabalho na Fundação Intercâmbios do Estreito, encarregada dos laços com a China e no CAC.