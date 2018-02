Norte-americano é detido em investigação antiterrorista Autoridades federais norte-americanas detiveram nesta quarta-feira um ativista muçulmano norte-americano suspeito de ter levado equipamentos de computadores a um acampamento da Al-Qaeda, grupo liderado pelo milionário saudita Osama bin Laden, no Afeganistão. Sob condição de anonimato, um agente federal informou hoje que James Ujaama, de 36 anos, foi detido na noite de segunda-feira em Denver como testemunha da atividade terrorista e foi levado para Virgínia. O funcionário disse que a atividade que ocasionou a detenção de Ujaama não está ligada aos atentados de 11 de setembro contra Washington e Nova York. Outro funcionário federal disse que os investigadores suspeitam que Ujaama forneceu equipamentos de computador a terroristas estabelecidos no Afeganistão. As autoridades investigam ainda se Ujaama recebeu treinamento nos campos da Al-Qaeda. Durante uma entrevista concedida na prisão, Ujaama disse ao jornal Rocky Mountain News que nunca tinha ouvido falar sobre a Al-Qaeda até os atentados de 11 de setembro. "Não planejei nenhum atentado terrorista, isso eu lhe garanto. Também não levei computadores portáteis a terroristas" declarou. Ujaama negou-se a responder a questões sobre se havia viajado ao Afeganistão ou se havia se encontrado com membros do Taleban. Ele também não falou onde estava em 11 de setembro de 2001. "As informações foram distorcidas", comentou. "Neste momento, creio ser melhor não dizer nada." Ujaama não foi indiciado por nenhum crime. Sua detenção como testemunha possuidora de informação potencialmente importante possibilita às autoridades norte-americanas mantê-lo detido por tempo indeterminado. A mãe do detido, Peggy Thompson, disse que seu filho foi detido na residência de sua tia em Denver, Colorado. "O FBI veio e o levou", comentou Thompson à The Associated Press em Seattle. "Não há nada que eu possa fazer no momento. Ninguém me diz nada." O irmão de Ujaama, Mustafá, também foi detido brevemente na segunda-feira, mas logo foi libertado, disse Thompson. Mustafá respondeu a algumas perguntas de jornalistas, quando saía da casa de sua tia em Denver. Ao ser questionado sobre se estava ligado ao terrorismo: "Não. Por que me pergunta isso? É claro que não. Sou um veterano de guerra. Sou cidadão norte-americano." Ele acrescentou que nunca tinha ouvido falar sobre a Al-Qaeda antes dos atentados do ano passado. "Meu irmão não é terrorista. Eu também não sou." Os irmãos foram batizados James Ernest Thompson e Jon Thompson e foram criados na região de Seattle.