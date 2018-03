Norte-americano que mudou de sexo dá à luz uma criança Thomas Beatie, que nasceu como mulher, mas, por meio de terapias hormonais e cirurgias, mudou de sexo, deu à luz uma menina em um hospital do Oregon (EUA), afirmou a revista People na quinta-feira. Beatie, 34, que preservou seus órgãos reprodutores femininos ao transformar-se em um homem há dez anos, confirmou o nascimento à revista. O bebê, concebido por meio de inseminação artificial usando o esperma de um doador e um óvulo do próprio Beatie, nasceu no dia 29 de junho e, segundo Beatie, "está bem de saúde", disse a revista. "A única coisa diferente a meu respeito é que não posso amamentar o meu bebê. Mas muitas mães não amamentam seus filhos", afirmou Beatie, segundo a People. Os peitos dele foram retirados em uma cirurgia. Beatie contou à revista que, ao contrário do divulgado em outras reportagens, o bebê não havia nascido de cesárea. No entanto, outros detalhes sobre o parto não foram divulgados. O norte-americano, que exibe uma barba rala, contou no programa "The Oprah Winfrey Show", em abril, que havia começado a mudar de sexo cerca de dez anos atrás, quando deu início a um tratamento com testosterona e fez uma cirurgia para retirar as glândulas mamárias. Quando, há dois anos, decidiu ter um filho, ele suspendeu as injeções de testosterona (que tomava duas vezes ao mês) e começou novamente a menstruar. A mulher de Beatie, Nancy, 46, com quem ele se casou cinco anos atrás, não pode ficar grávida por ter realizado uma histerectomia. Se não fosse por esse acontecimento, afirmou, "eu não teria feito isso". A mulher dele possui duas filhas grandes de um outro casamento. Nancy contou no programa de Oprah que o papel de cada um dos pais na educação da criança seria bastante tradicional, não obstante a mudança de sexo realizada pelo marido. "Ele vai ser o pai e eu vou ser a mãe," disse. Os dois, que possuem um negócio de estampa de camisetas em Bend (Oregon), estão oficialmente casados e, pelas leis do Estado, Beatie é considerado um homem. (Reportagem de Steve Gorman)