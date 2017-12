Norte-americanos apoiam Bush e pedem retaliação Duas pesquisas divulgados hoje por meios de comunicação nos Estados Unidos revelam que a população do país apóia o presidente George W. Bush e pede retaliações contra os autores dos atentados da última terça-feira. Segundo a NBC NEWS, quatro em cada cinco norte-americanos aprovam a maneira como Bush vem administrando a situação. Na enquete da CBS NEWS, mais de dois terços dizem que os EUA deveriam retaliar mesmo que isso representasse a morte de pessoas inocentes. Para dois terços das 618 pessoas ouvidas pela NBC NEW, os ataques de terça-feira foram mais sérios que Pearl Harbor. Metade dos norte-americano diz temer que os EUA não reajam com força suficiente e dois terços temem que os EUA sofram outro ataque por parte dos responsáveis pelo último atentado. Já na pesquisa da CBS NEWS, que entrevistou 1.041 pessoas, sete em cada dez norte-americanos aprovam a maneira como Bush está lidando com a tragédia e dois terços dizem que o presidente tem qualidades de um líder. Para metade dos entrevistados, o país já está em recessão.