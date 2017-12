Norte-americanos pedem duras represálias, dizem pesquisas Os ataques terroristas de terça-feira contra os Estados Unidos são "atos de guerra" que justificam duras represálias. Esta é a idéia quase unânime dos cidadãos norte-americanos, segundo pesquisas encomendadas por alguns meios de comunicação. De acordo com pesquisa feita para a rede ABC e o jornal Washington Post, nove em cada dez norte-americanos acham que o governo deve castigar os responsáveis, embora a metade dos consultados se pergunte se os EUA fizeram todo o possível para prevenir os ataques. Nove em cada dez pessoas ouvidas são favoráveis a uma ação militar contra a organização ou os países responsáveis pelos atentados, ainda que isto signifique entrar numa guerra. Segundo outra pesquisa, da rede CNN e do jornal USA Today, 55% dos norte-americanos acreditam que os atentados fazem parte de uma campanha terrorista contra os EUA que pode durar algum tempo. Nove em cada dez dos consultados se referiram a um "ato de guerra" que merece uma represália. E a metade confia na capacidade do presidente George W. Bush para administrar a crise.