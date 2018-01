Norte-americanos que detiveram ataque em trem são tratados como heróis

Tony Sadler disse que seu filho, Anthony Sadler, ligou para ele para contar o que havia ocorrido. Tony disse que ficou espantado, e logo depois, aliviado que seu filho de 23 anos não foi ferido ou morto.

Anthony Sadler e dois de seus amigos, Spencer Stone, soldado da Aeronáutica e Alek Skarlatos, soldado da Guarda Nacional - amigos de infância - ajudaram a dominar e render o atirador, que carregava um revólver e um rifle de assalto.

O atirador atacou Stone diversas vezes com um canivete. A sua mãe, Joyce Eskel, disse o filho a ligou de um hospital e falou que o homem tentou atirar nele duas vezes, mas a arma não funcionou.

Uma autoridade francesa afirmou que Stone já teve alta do hospital e que os três amigos foram levados para Paris.

Stone, Skarlatos e Sadler viajam pela primeira vez à Europa, em férias planejadas de três semanas. Eles retornarão para casa tratados como heróis e terão um encontro com o presidente da França, François Hollande, após as autoridades terem afirmado que os três foram os responsáveis por deter o que poderia ter sido um grande ataque terrorista. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.