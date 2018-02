Norte-americanos terão mais facilidade para viajar à Cuba A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite de terça-feira, por 262 votos contra 167, medida que prevê o levantamento parcial das restrições às viagens de turistas norte-americanos a Cuba. Os legisladores também eliminaram vários empecilhos à venda de alimentos e medicamentos e aboliram o limite de remessas de dinheiro de cubanos vivendo no país para seus parentes na ilha. Atualmente, cada imigrante só pode enviar US$ 1.200 por ano. Uma emenda de um democrata propondo o fim do embargo a Cuba foi derrotada por 251 a 177. Para um dos articuladores da emenda sobre as viagens, o republicano Jeff Flake, essas mudanças ajudarão os EUA a impulsionarem as reformas democráticas em Cuba "despois de 42 anos sem obter resultado com a mesma política". "Os norte-americanos podem viajar para a Coréia do Norte e o Irã - dois integrantes do ´eixo do mal´ - mas não para Cuba. Isso não faz sentido", afirmou o deputado democrata William Delahunt. O presidente dos EUA, George W. Bush, chamou de "eixo do mal" a Coréia do Norte, o Irã e o Iraque, acusando-os de apoiar o terrorismo. A votação ocorreu depois de a Câmara rejeitar por 247 a 182 uma medida impondo mais restrições aos turistas, entre as quais provas de que Cuba não esteja desenvolvendo armas biológicas. Organizações de exilados cubanos com sede em Miami criticaram hoje a suspensão parcial das restrições às viagens e disseram ter confiança em que Bush vete o projeto, já aprovado no Senado. A Casa Branca ameaçou exercer seu direito de veto por considerar que o levantamento das sanções agora "significará dar uma mão a um regime desesperado e repressivo", em referência ao governo de Fidel Castro. Vários congressistas - atendendo aos setores exportadores, em especial os de alimentos e remédios - apóiam medidas de alívio ao embargo imposto a Cuba há 42 anos.