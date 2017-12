Norte-americanos vão a Cuba em missão comercial Cerca de 700 empresários norte-americanos, representantes de mais de 240 companhias, participarão esta semana da feira norte-americana de agribusiness e alimentos, em Havana. Entre os participantes está o governador do Estado norte-americano de Minnesota, Jesse Ventura. Segundo ele (que não pertence a partido político), a visita é um "passo natural", tendo em vista que Minnesota é um grande produtor agrícola. "Como governador, é minha responsabilidade trabalhar tão duro quanto possível para ajudar a economia do Estado", afirmou. O Departamento de Estado e o governador da Flórida, Jeb Bush (irmão do presidente George W. Bush), criticaram a iniciativa de Ventura. O governador de Minnesota respondeu que eles "protestam demais". Para Ventura, o embargo comercial dos EUA contra Cuba, que já dura 40 anos, deveria ser reavaliado. "Precisamos nos livrar dele. Você não muda um país sem ter um relacionamento com ele". Um comunicado da Fundação de Política para Cuba - uma organização norte-americana que pressiona pela suspensão do embargo - disse que o evento "dará às companhias agrícolas e produtoras de alimentos dos EUA uma oportunidade única para oferecer seus produtos aos compradores cubanos". "A feira pode resultar em vendas de produtos alimentícios americanos para Cuba no valor de milhões de dólares", disse a presidente da organização, a ex-embaixadora norte-americana Sally Grooms Cowal. O Congresso dos EUA aprovou em 2000 uma suspensão parcial do embargo que abriu as portas para as primeiras exportações para Havana e, até agora em 2002, os produtores norte-americanos conseguiram vender US$ 107 milhões em alimentos à ilha - um mercado de quase 12 milhões de pessoas que os exportadores dos EUA não querem desprezar. Segundo um estudo da Fundação de Política para Cuba, se o embargo fosse suspenso, as vendas de produtos alimentícios dos EUA para Cuba seriam superiores a US$ 1,2 bilhão.