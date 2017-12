Norte-coreanas se refugiam em embaixada da Coréia do Sul Duas mulheres norte-coreanas ingressaram, nesta segunda-feira, no complexo da embaixada da Coréia do Sul em Pequim e se uniram a 18 solicitantes de asilos que já se encontravam no local, disse uma fonte oficial sul-coreana. As mulheres, ambas com idade em torno de 30 anos, entraram na mesma seção de vistos onde, na semana passada, guardas chineses retiraram à força um homem norte-coreano, provocando uma forte reação diplomática por parte de Seul. Segundo a fonte, que pediu para não ser identificada, "os diplomatas sul-coreanos não conseguiram progresso algum em suas conversações com a China sobre o destino daqueles que buscam refúgio no edifício". Milhares de norte-coreanos, que fogem da fome e da repressão em seu país, sob regime comunista, vivem escondidos na China, em sua maioria no nordeste do país.