Norte-coreanos deixam embaixada dos EUA na China Os dois fugitivos norte-coreanos que entraram na embaixada dos Estados Unidos em Pequim este sábado, em busca de asilo político, já deixaram a China e serão recebidos pelo governo da Coréia do Sul. Um terceiro fugitivo da Coréia do Norte, que se refugiou na embaixada alemã da mesma cidade, também deve deixar a China em breve. Os dois norte-coreanos devem passar brevemente por um ?terceiro país?, antes de chegarem à Coréia do Sul. O governo chinês, apesar de não informar qual seria esse ?terceiro país?, confirmou que a estratégia resultou de uma série de rápidas negociações entre Washington e Pequim. Enquanto isso, o governo filipino concordou em permitir ao asilado da embaixada alemã, que escalou o muro do local na noite de quinta-feira, a transitar em Manila antes de tentar uma nova vida na Coréia do Sul.