Norte-coreanos desenvolvem ogiva nuclear, diz Coréia do Sul

Um alto militar sul-coreano afirmou nesta quarta-feira, 8, que a Coréia do Norte está desenvolvendo uma ogiva nuclear que pode ser carregada por mísseis, segundo afirmou a agência Yonhap. A comunidade internacional acredita que Pyongyang possui plutônio para produzir cerca de seis bombas nucleares, mas não teria tecnologia necessária para inserir o artefato em um foguete. O general sul-coreano Kim Tae-yung, porém não confirmou se os vizinhos conseguiram desenvolver o projétil. A Coréia do Norte, que desenvolve um programa de armas nucleares, tenta supostamente produzir uma ogiva nuclear capaz de ser levada por mísseis de longo alcance. Segundo o militar sul-coreano, o país poderia desenvolver seis ou sete bombas com os 40 quilos de plutônio já armazenados. Na terça-feira, a Coréia do Norte disparou na madrugada dois mísseis de curto alcance no Mar Amarelo, que banha a península coreana, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap. "A Coréia do Norte divulgou uma ordem proibindo a navegação (no Mar Amarelo) antes de lançar os mísseis", disse à agência um militar de Seul, sob condição de anonimato. A região está sob tensão desde agosto, quando Pyongyang anunciou o fim do desmantelamento de seu programa nuclear. Potências regionais estão tentando preservar um acordo assinado entre seis países para encerrar o programa nuclear da Coréia do Norte, depois que Pyongyang informou que iria parar de desativar suas instalações nucleares e que começaria a reconstruí-las.