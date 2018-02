Norte-coreanos não aparecem em Kaesong

Na segunda-feira, a Coreia do Norte disse que pretende retirar todos os seus trabalhadores do parque industrial - operado em conjunto com a Coreia do Sul - e afirmou que está considerando fechar o complexo permanentemente.

Duas empresas da Coreia do Sul disseram na manhã de terça-feira que sua equipe da Coreia do Norte não havia aparecido no trabalho como de costume.

O ministério de Unificação da Coreia do Sul confirmou que os trabalhadores norte-coreanos não chegaram no complexo.

"Eles costumam chegar por volta de 8h00 (horário local), mas não os vimos aqui. Nós não esperamos vê-los", disse Park Soo-jin, um porta-voz do ministério, que trata das relações com a Coreia do Norte.

Cerca de 53 mil norte-coreanos trabalham no complexo, mas não apareceram para o trabalho na terça-feira. Até o fim de segunda-feira, 475 sul-coreanos e quatro cidadãos chineses permaneciam no local. As informações são da Dow Jones.