Norte-coreanos protestam contra sanções da ONU Dezenas de milhares de norte-coreanos foram hoje às ruas da capital do país, Pyongyang, em protesto contra a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), que condenou o segundo teste nuclear e ampliou as sanções contra o país. "Nós condenamos de maneira veemente e rejeitamos na totalidade a resolução do Conselho de Segurança da ONU, fabricada sob instigação do imperialismo norte-americano, que tenta sufocar o Norte", disse Kim Ki Nam, um funcionário graduado do partido comunista. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão rastreando 11 lugares no país comunista que poderão ser usados para explodir mais uma bomba nuclear, informou o jornal "JoongAng Ilbo", de Seul.